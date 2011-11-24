Чим небезпечна фарба для волосся

38-річна мешканка Великобританії Джулія Маккейб впала в кому після фарбування волосся фарбою однією з відомих фірм. Лікарі не виключають, що її мозок пошкоджений настільки серйозно, що вона ніколи не зможе вийти з коми.

Джулія часто використовувала таку ж фарбу для волосся, але, як відзначає її чоловік, цього разу після процедури їй стало дуже погано, стало важко дихати. Жінка потрапила до лікарні із зупинкою серця.

Родичі потерпілої вважають, що Джулія стала жертвою алергії на речовину парафенілендіамін (PPD), що міститься у фарбі. Раніше від алергії на фарбу для волосся у Великобританії померла 17-річна дівчина.

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