Стрінги небезпечні для здоров'я

Багатьом любителькам високого мистецтва голки і нитки ця новина доведеться не до душі, проте німецька медицина, що стоїть на варті здоров`я нації, строго попереджає: такі популярні у молоді G-стринги можуть завдати непоправної шкоди вашому здоров`ю. Медики виступили з подібною заявою після того, як зіткнулися з великою кількістю звернень, пов`язаних з різними інфекціями, що виникають в районі геніталій.

«G-стринги можуть стирати і навіть ранити чутливу шкіру, - стверджують лікарі, - особливо якщо вони дуже вузькі або ж зроблені з недоброякісного матеріалу». У випадку якщо ваш організм не має природного імунітету, подібне подразнення на шкірі може перейти в куди серйозніше захворювання. При цьому медики радять жінкам носити традиційні труси, які вже пройшли випробування часом.

Втім, їх колеги з Великобританії зовсім не розділяють цієї думки, указуючи на те, що причиною інфекції є не стринги самі по собі, а неякісний матеріал, з якого вони зроблені. І не важливо що ви носите – звичайні труси або супермодні стринги, головне – ви повинні ретельно стежити за якістю товару, що вам продається.

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