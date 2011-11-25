Чим квашена капуста корисніша за свіжу?

Колись капуста і хліб були головними (і мало не єдиними) джерелами вітамінів для наших предків під час холодів. Але не поспішайте співчувати своїм пращурам, оскільки в капусті міститься більше вітаміну C, ніж в лимонах.

Навіщо квасити капусту?

І справді, навіщо всі ці церемонії із заготовками, якщо і сира капуста повна вітамінів, таких як: A, B1, B2, B3, B6, C і K?

Насправді, окрім поліпшення смаку, капуста після квашення набуває трьох важливих бонусів:

1. Розпушується клітковина (продукт краще засвоюється).

2. Підвищується концентрація органічних кислот.

3. Збільшується кількість вітаміну C.

Розсіл, що також утворюється при заквасці, сприяє поліпшенню травлення і виведенню жовчі, а також ефективно бореться із закрепами. Продукт корисний при виразці шлунку і дванадцятипалої кишки завдяки вмісту вітаміну U.

Квашена капуста може бути використана і для підтримки краси — в ролі вибілюючої і зволожуючої маски. Але і це далеко не все. Капуста також є дієтичною стравою. Невисока калорійність і великий вміст холину робить капусту безцінним продуктом для охочих схуднути.

Якщо перерахувати всі корисні речовини квашеної капусти, то це нагадає читання складу полівітамінів. Дивіться самі: калій, натрій, магній, кальцій, марганець, залізо, кобальт, фосфор, йод, фтор, селен, кремній, цинк...

Підводячи підсумок, скажемо одне: квасьте капусту, зміцнюйте імунітет!

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