Чим небезпечна штучна ялинка

Екологи не радять українцям купувати штучні ялинки. Про це на прес-конференції розповів еколог Національного екологічного центру Олександр Соколенко, передає кореспондент НБН.

«У випадку зі штучними ялинками існує екологічна проблема. Не всі ялини відповідають стандартам. Особливо це стосується виробів, виготовлених в Китаї. У китайських ялинках можуть міститися токсичні фарбники», – заявив пан Соколенко.

За словами еколога, така ялинка може бути небезпечною для здоров`я людей, особливо дітей.

«Чим більше ви дихатимете поряд з такою ялинкою, тим гірше для вас. Справа може дійти і до отруєння», – припустив пан Соколенко.

nbnews.com.ua