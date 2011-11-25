Землетрус магнітудою 4,3 стався в Японії
10:09, 25 листопада 2011Зарубіжні новини
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Загрози цунамі немає
Землетрус магнітудою 4,3 стався сьогодні на півдні центрального японського острова Хонсю.
Як передає ІТАР-ТАРС, епіцентр землетрусу знаходився в префектурі Хіросіма. Через вкрай невелику глибину залягання осередку - всього 10 км - потужні поштовхи відчувалися в 10 префектурах на півдні Хонсю.
Інформації про руйнування або постраждалих не надходило. За повідомленням національного метеорологічного управління Японії, загроза цунамі не оголошувалась.
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