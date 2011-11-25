В Єгипті кількість загиблих - понад 40 осіб

Кількість загиблих у зіткненнях демонстрантів з поліцією за минулий тиждень в Єгипті збільшилася до 41 людини, з них 36 загинули в Каїрі в районі площі Тахрір, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на єгипетське Міністерство охорони здоров`я.

У четвер повідомлялося про 38 загиблих.

Як заявив представник МОЗ Хішам ШЕЙХА, кількість жертв збільшилася, оскільки деякі люди, що дуже постраждали в безпорядках, померли в лікарнях Каїра і єгипетських провінцій - у четвер зіткнень демонстрантів із силами безпеки Єгипту зафіксовано по країні не було.

Загальна кількість поранених у зіткненнях оцінюється приблизно в 4 тисячі чоловік, у лікарнях залишається 121 людина.

В Єгипті вже майже тиждень продовжуються антивоєнні акції протесту, центром яких, як і в дні січневого народного повстання, стала каїрська площа Тахрір. Акції супроводжуються зіткненнями із силами МВС. На п`ятницю в Каїрі і великих містах заплановано чергову масову антивоєнну акцію "Останній шанс, або Право полеглих".

В Єгипті 28 листопада має пройти перший тур парламентських виборів. Спостерігачі побоювалися, що голосування може не відбутися через дуже неспокійне становище в сфері безпеки, проте військова влада в четвер підтвердила проведення голосування у встановлені терміни.