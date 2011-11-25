Супербактерії, перед якими безсилі антибіотики

Фахівці застерігають: є ризик поширення невиліковних інфекційних хвороб в неймовірному масштабі, пише The Independent. Причина - збільшення числа "супербактерій", на які не діють жодні антибіотики, і падіння інтересу до розробки нових ліків, пояснює журналіст Джеремі Лоранс.

З Європи надходить все більше повідомлень про хворих з невиліковними інфекціями. Як повідомив Європейський центр профілактики та епідеміологічного контролю (ECDC), в деяких країнах до 50% випадків зараження крові, викликаних бактерією K.pneumoniae, не вдається вилікувати найпотужнішими антибіотиками. Між тим K.pneumoniae - клебсиелла пневмонії - не якась екзотична бактерія, а поширений збудник запалень дихальної та сечової системи, яка є у кишечнику і передається при дотику до брудних предметів. В Європі частота зараження різновидом цієї бактерії, несприйнятливою до потужних антибіотиків, зросла з 7 до 15%. "Це особливо турбує, тому що цей клас антибіотиків - крайній засіб для лікування інфекцій, несприйнятливих до інших ліків", - відзначає автор. Випадки зафіксовані в Греції, Італії, Австрії, Угорщині і на Кіпрі.

"У 2010 році також стало більше штамів кишкової палички, не сприйнятливої до антибіотиків", - пише автор. В Італії та Іспанії 25-50% випадків зараження кишковою паличкою не вдавалося вилікувати флуорокінолоном.

"У Великобританії виявлено 70 носіїв бактерії, яка містить так званий NDM-1 - ензим, що руйнує антибіотик. Інше дослідження показало, що понад 80% мандрівників, які повертаються з Індії в Європу, привозять у своєму кишечнику ген NDM", - йдеться в статті .

Вчені попереджають: якщо ген, що запускає синтез NDM-1, пошириться ширше, події набудуть незворотніх обертів.

У жовтні Управління охорони здоров`я Великобританії застерегло лікарів, що тепер гонорею слід лікувати двома препаратами одночасно, а від поширеного препарату треба відмовитися, оскільки він втратив ефективність. "Загроза невиліковної гонореї в майбутньому абсолютно реальна", - заявили представники відомства.

Що стосується розробок нових ліків від "супербактерій", то це робота дорога і нелегка. "Ці ліки приймають нетривалими курсами, тому комерційний прибуток невеликий", - пише видання. Вчора Єврокомісія оприлюднила програму, яка заохотить дослідження нових антибіотиків, - пообіцяла прискорену сертифікацію нових препаратів і фінансування розробок у формі державно-приватного партнерства.

За статистикою, в ЄС щорічно близько 25 тис. чоловік помирає від інфекцій, несприйнятливих до антибіотиків. Найчастіше такі інфекції зустрічаються в Греції, Італії, Угорщині, Болгарії та на Кіпрі. "Як правило, ці ж країни - на верхніх рядках із застосування антибіотиків", - підкреслює газета.

Два роки тому ВООЗ попередила, що зловживання антибіотиками ризикує повернути світ в минуле, коли інфекції були невиліковні. "До попереджень не прислухалися", - пише газета.

Зі свого боку, британське міністерство охорони здоров`я рекомендує не приймати антибіотики тривалими курсами і віддавати перевагу антибіотикам вузькоспрямованої дії - проти конкретних інфекцій.

Іннопресса