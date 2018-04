Чи корисніша морська сіль? Вчені сумніваються

До недавнього часу вважалося, що морська і кам`яна сіль є більш корисною альтернативою в порівнянні зі звичайною столовою сіллю. Однак, як показав аналіз, насправді ці види солі не відрізняються один від одного, повідомляє BBC.

Дослідження, що проводилося організаціями Which? і Consensus Action on Salt and Health, не виявило відмінності в хімічному складі різних марок солі. Всі містили в однаковій пропорції 100% хлорид натрію, який шкодить здоров`ю у великих кількостях.

На думку професора Грехама Макгрегора з Інституту превентивної медицини Волфсан, кулінарні гуру неправильно поводяться, пропагуючи використання морської або кам`яної солі як більш здорових версій, що містять у собі важливі мінеральні речовини.

У свою чергу, опитування більше 1000 членів організації Which? виявило, що приблизно кожен третій думав, ніби кам`яна і морська сіль корисніші за столову. А ось виробники солі не згодні з результатами дослідження. На їхню думку, дослідники не дають повної картини.

Проте медики констатують: в наші дні люди споживають занадто багато солі (набагато більше чайної ложки на день, рекомендованої медиками), що загрожує високим артеріальним тиском, ризиком інсульту, серцевою недостатністю. Тому до результатів дослідження варто ставитися серйозно.

www.meddaily.ru