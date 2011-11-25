Англійка втрачає свідомість від звуку сміху

26-річна мешканка Ліверпуля страждає від рідкісного захворювання: дівчина втрачає свідомість від різких звуків і навіть сміху.

26-річна британка Кейтлін Уоллес стала жертвою серйозної хвороби, яка повністю змінила її життя. У дівчини з Ліверпуля діагностували каталепсію - захворювання нервової системи, при якому будь-яка несподіванка призводить до втрати свідомості. Такі прості речі, як стукіт у двері, гавкіт собаки або гудок автомобіля на вулиці, можуть викликати черговий напад.

- Одного разу я просто сміялася над чимось і втратила свідомість. У такі моменти я не можу контролювати м`язи, не можу вибирати, куди падати, я наче паралізована, - розповіла про свій стан Уоллес.

Чоловік Кейтлін - Джон - дуже піклується і допомагає їй, намагаючись завжди бути поруч і оберігати від усього, що може викликати напад.

- Коли я хочу сказати щось важливе або розповісти щось смішне, то прошу її сісти. Одного разу Кейтлін сушила волосся феном і не бачила, як я зайшов, а коли обернулася, підстрибнула від несподіванки і втратила свідомість, добре, що поруч було ліжко, - поділився чоловік дівчини.

Бідоласі відразу ж довелося відмовитися від водійських прав і від роботи в стоматологічній поліклініці.

- Я засинала від дзвінка телефону і через постійну сонливість робила помилки, це було суцільним мукою, - зізналася вона.

До минулого Різдва напади стали настільки серйозними, що поза будинком Кейтлін пересувалася в інвалідному візку, хоча й могла ходити. Вона не могла самостійно готувати, їсти або приймати душ, це було небезпечно. Джон постійно повинен був бути поруч.

- Коли мій стан ставав дуже важким, я взагалі не покидала будинок. Кілька місяців тому я зовсім не розуміла, як же я буду жити далі, було нудно, і я почала читати книги, - згадує англійка.

Так Кейтлін раптом зрозуміла, що хоче стати письменником, і тепер у неї є вільний час, щоб здійснити свою мрію. Джону сподобалася ця ідея, і він з нетерпінням чекає першої книги своєї дружини.

- У людей з нарколепсією проблеми з регулюванням роботи мозку, вони не можуть спати більше двох годин. Напад може бути викликаний сильними емоціями, сміхом і радістю або гнівом і розчаруванням, - каже невролог Пол Рідінг. - Хворобу можна лікувати антидепресантами, вони допомагають мозку справлятися з вадами імунної системи.

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