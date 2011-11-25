У Франції зареєстровано новий штам ВІЛ-інфекції

Різновид вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), що раніше зустрічався тільки серед невеликої кількості людей у Камеруні, очевидно, вперше почав поширюватися за межами країни.

У доповіді, опублікованій у медичному журналі "Ланцет", зазначається, що в пацієнта лікарні у Франції виявили штам вірусу "групи N". Імовірно, чоловік заразився через свого сексуального партнера в Того.

Раніше носіями цього штаму були лише близько десятка людей у Камеруні. За словами медиків, цей випадок підкреслює необхідність запровадження суворого моніторингу ВІЛ.

Через місяць американські військові створили більш-менш дієву вакцину проти ВІЛ інфекції та провели випробування в Таїланді.

rus.newsru.ua