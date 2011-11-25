Банан на сніданок заспокоїть нерви

Аргентинські учені з`ясували, що банан, з`їдений на сніданок, забезпечує людину корисними речовинами, вітамінами і ферментами, завдяки яким людина заряджається відчуттям радості і задоволення на цілий день.

Експеримент за участю жінок-добровольців полягав у тому, що впродовж трьох місяців вони повинні були починати свій день з банана. В кінці експерименту у всіх учасниць експерименту дослідники відзначили як мінімум 3 позитивних зміни: 1) всі вони схуднули, 2) у них покращало травлення і стан серцево-судинної системи, 3) вони відзначили, що їх щоденний настрій покращав.

Учені пояснюють, що в бананах міститися фолієва кислота, магній, вітаміни А і С, калій. Крім того, ці речовини сприяють виробленню гормону щастя серотоніну.

likar.info