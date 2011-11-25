Чому болить живіт?

Медики назвали 9 причин, які стоять за проблемами зі шлунком і проблемами із травленням.

•Травми. Удари в живіт, вагітність і навіть тугі пояси приводять до порушення роботи шлунку.

•Неякісна вода. Шкідливі домішки у водопровідній воді не проходять безслідно для органів травлення, тому ніколи не варто пити воду з-під крана.

•Хвороби зубів. Хворі зуби – джерело токсинів.

•Незбалансоване харчування. Мабуть, найочевидніша причина.

•Недосипання, безсоння. У організмі накопичується втома, що відбивається на здоров`ї.

•Стреси. Страхи, злість, заздрість, роздратування – на все це реагує шлунок.

•Гіподинамія. У діяльності ШКТ починаються застійні явища, звідси – тяжкість в шлунку, закрепи, метеоризм.

•Паразити. Пожирають «господаря» зсередини.

•Ліки. Антибіотики, препарати, які регулюють тиск, можуть порушити мікрофлору в ШКТ.

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