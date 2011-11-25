Як схуднути за допомогою супів?

Киянка Валентина Козицька, 28 років, минулої осені схудла на 7 кг за місяць. Дієти не дотримувалася, лише перестала їсти солодке. Харчувалася супами-пюре.

— Ще в 14 років схудла на 6 кілограмів за місяць, коли їла лише перетерту їжу. Тоді лікарі виявили гострий гастрит, а мама злякалась і посадила мене на післяопераційну дієту. Давала їсти кожні дві години, маленькими порціями, перетерте і парове. Шлунок вилікувала, заодно очистилася шкіра і з`явилася талія.

Столичний дієтолог 39-річна Надія Шуптун згодна, що для схуднення часто буває достатньо здорового харчування. Восени найкраще наїстися овочів про запас. Так організм насититься вітамінами та мінералами, а взимку використає їх для опору інфекціям. Найкорисніше заміняти низькокалорійні дієти овочевими супами.

— Супом легко насититися, бо в нього — рідка основа. Калорій у супі менше, ніж у гарнірі, тому він засвоюється краще. Овочеві супи покращують обмін речовин. Супи відновлюють баланс рідини в організмі — завдяки цьому знижується артеріальний тиск.

Найкраще їсти крем-супи із перетертих на тертці або збитих блендером овочів.

— Пюре з гарбуза та креветок регулює травлення, виводить холестерин, насичує організм йодом і калієм. Супи з гороху — гарна профілактика онкологічних хвороб. Але бобові важко перетравлюються, викликають бродіння, тому не рекомендую їх людям із хворобами шлунка, жовчного міхура. Також помалу їсти горох і квасолю раджу людям старшого віку й дітям. До овочевого супу додавайте часник, зелень і негострі приправи. Вони зменшують кількість шкідливих мікробів у шлунку.

Для схуднення краще їсти недосолені супи. Сіль затримує воду в організмі, що перешкоджає зниженню ваги. Замість неї дієтолог радить підсилювати смак їжі приправами із трав.

— Щоб суп не містив багато жирів, можна готувати його на другому бульйоні. Для цього м`ясо окремо варіть у воді 5–10 хвилин. Воду злийте, перекладіть напівготове м`ясо в іншу. Можна зварити окремо овочевий суп, а тоді додати до нього вже готове зварене м`ясо. Корисний курячий бульйон. Він укріплює кровоносні судини, полегшує симптоми застуди. Містить речовини, які виявляють протизапальну дію.

Відчуття холоду і голоду можна подолати, якщо тепло одягтися, прийняти теплу ванну. Також варто випити склянку знежиреного молока.

— Може здаватися, що восени людині треба споживати багато білків і жирів, але найперше організмові потрібні складні вуглеводи. Тому в меню треба додавати злаки, овочі, фрукти та зелень.

gazeta.ua