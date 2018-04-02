“Енергетичний вампір” – не порожній вислів

У кожного з нас, напевно, знайдуться знайомі, спілкування з якими надихає, буквально вдихаючи в нас сили. Всім знайоме і зворотне: є рід стосунків, які обезсилюють, внутрішньо спустошують нас. При цьому будь-яка людина залежно від ситуації здатна по черзі як віддавати свою енергію іншим, так і поглинати її, потребуючи душевного підживлення. Кожний з нас – потенційний вампір. Це в нашій природі – чекати від іншого багато чого, бажати його всього, цілком. Проте з досвідом реальних стосунків ми розуміємо: при такій стратегії ми навряд чи утримаємо поряд з собою іншу людину, адже вона страждає і тому нас уникатиме.

Нам варто ясніше розуміти, звідки береться наша енергія і що її у нас віднімає, чим саме ми підтримуємо і в чому ущемлюємо своїх близьких – і тоді нам стане набагато легше будувати з ними гармонійні стосунки. Крістоф Андре в деталях розбирає для нас механізми спілкування.

Бережіть себе

Вампірські стосунки легко розпізнати по тому занепаду сил, який наздоганяє нас в спілкуванні з певною людиною. Вони нічого не дають ні нашому розуму, ні серцю, емоційно вибиваючи з колії. Легко окреслити декілька портретів таких «вампірів» (спілкуватися з якими варто порідше).

•Вічно нарікають. Вони позбавляють нас сил, тому що їх потреба в співчутті безмірна і ми не можемо ні заповнити її, ні хоч би зменшити її глибину. Вони покладають на нас місію рятівників (навіть якщо на те у нас немає ні бажання, ні можливостей) і при цьому свідомо прирікають її на провал, оскільки в душі зовсім не настроєні на те, щоб прийняти наші поради.

•Залежні. Вони постійно хочуть підтверджень любові і нашого доброго до них ставлення, просять поради в ухваленні простих рішень... По-дитячому чіпляючись за нас, вони ставлять нас в позицію батьків, тим самим покладаючи на наші плечі невідповідний тягар відповідальності. І коли ми намагаємося відсторонитися від цієї нав`язаної нам ролі, нас мимоволі охоплює гнітюче відчуття провини.

•Чутливі. Їх надмірна ранимість змушує нас постійно бути напоготові. Оскільки все, що відбувається в наших стосунках, вони готові сприйняти несподіваним чином і тлумачити на свій лад, деколи складаючи сюжет справжньої драми. Ми ж у відповідь вимушені бути в постійній напрузі, у всьому контролюючи себе.

•Конфліктні. Будь-які проблеми вони звикли вирішувати через агресію, що, втім, не коштує їм анінайменших зусиль, тому що конфлікт і є стихія їх існування. Навпаки, тих, на кого ця агресія направлена, подібний тип стосунків спустошує.

•Порушувачі меж. Їх власна роль у стосунках і межі особистого простору завжди невизначені, і це вимушує інших учасників спілкування безперервно вести «піднастройку». Оскільки правила в подібних взаєминах чітко не встановлені, кожен задіяний в них мимоволі вторгається на територію іншого.

Що робити?

Уміти встановлювати межі

У вампірських стосунках важливо тримати вірну дистанцію, щоб не дати себе затягнути в енергетичну дірку. Ми ризикуємо підпасти під вплив патології іншої людини, з гіркотою відчути, що стали її жертвою, і відповісти потоком власної агресії.

Нас нерідко відвідує спокуса прийняти на себе роль рятівника, і цієї своєї схильності варто побоюватися. Так, ми часто можемо допомогти іншому, але украй рідко – його врятувати. Коли роздратування в нас наростає, варто поставити собі два запитання: «Чи той я, хто повинен грати цю роль?» і чи «Повинен я робити це наодинці?» У будь-якому випадку сигнал тривоги – це наші емоції : якщо нам некомфортно, значить, пора сказати чітке «стоп!».

Приймайте радість

Невідомо чому такі стосунки живлять нас найсвітлішими відчуттями і незмінно підбадьорюють нас, деколи навіть наповнюючи відчуттям блаженства. Спробуємо придивитися до них ближче.

•Приємні дрібниці. Комплімент незнайомця, доброзичливе питання сусіда про те, як справи у нас на роботі, простий дружній жест – все це служить підтвердженням того, що ми і наше життя неважливо якою мірою, але цікаве іншим людям. Ми схильні недооцінювати подібні знаки уваги, машинально ввічливо відповідаючи на них. А тим часом вони зміцнюють в нас відчуття власної цінності. Нам необхідні стосунки різного рівня, і такі «поверхневі» зв`язки для нас важливі не менше, ніж сильна любов або міцна дружба. Так, самотня літня людина, у якої є можливість обмінятися вітаннями із знайомою продавщицею або фармацевтом сусідньої аптеки, знайде в цих простих стосунках так потрібну частку душевної теплоти.

•Рівнозначний обмін. Стосунки, які будуються на відкритому емоційному обміні, збагачують нас, тому що в них ми безперервно творимо один одного. Відкриваючи себе іншому, ми відкриваємо і нове в собі. У таких стосунках ніхто не тисне і ніхто не підкоряється – в них є лише рівність і взаємність. Якщо хтось ділиться з нами сокровенним, готовий прийняти нашу пораду і слідувати їй, значить, він нам довіряє, роблячи нас вибраними. Діалог на рівних живить енергією обидвох його учасників.

•Дар як придбання. Даруючи комусь свій час, допомогу і любов, ми випромінюємо позитивну енергію. У відповідь відчуття тих, хто прийняв наш дар, завжди підвищує нашу самооцінку. І ми набуваємо нітрохи не менше за ту людину, якій ми віддаємо.

•В злагоді з собою. У тому, що ми робимо, є сенс і користь для інших – одержавши підтвердження цьому, ми сповнені сил. Вчитель, що своїми зусиллями перетворив на хорошиста досі безнадійного двієчника, буквально окрилений його успіхом.

Такі зусилля винагороджуються сповна: коли ми діємо у згоді з собою, ми відчуваємо, що потрібні іншим людям, і відчуваємо себе майже непереможними.

Що робити?

Оновлювати свою енергію

Щоб бути у доброму здоров`ї, нам потрібно отримувати свої почуття з різних джерел. Щоденний «раціон» ми одержуємо, спілкуючись з нашими близькими.

Але нам потрібні і інші стосунки – ті, що деколи вибивають нас із звичної колії і примушують змінюватися. Саме вони будять в нас дрімаючі бажання і досі приховані можливості.

Агресивні люди, люди-провокатори, звичайно, нам не подобаються, але, дратуючи нас, вони спонукають нас змінюватися, розвиватися і рости. Деколи такі «незручні» стосунки – найдієвіший засіб для оновлення наших сил.

dytyna.info