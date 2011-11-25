Жувальна гумка як засіб від ожиріння

Вчені розробили пероральний спосіб доставки в організм гормону, що пригнічує апетит.

Люди, які хочуть схуднути, звичайно стикаються з проблемою правильного раціону і режиму харчування. Вони повинні їсти не тоді, коли їм хочеться, і не те, що хочеться. Але що б вони сказали, якби для отримання заповітного ефекту потрібно було лише регулярно жувати "чарівну" жувальну гумку?

Пептидний гормон PYY є частиною біохімічної системи, яка контролює в нашому організмі енергообмін, почуття голоду і апетит. Коли ми їмо, в кровотік викидається багато пептиду YY, і чим більше калорій ми засвоїли, тим більша кількість цього гормону потрапляє у кров. Попередні дослідження показали, що у людей, які страждають на ожиріння, рівень пептиду YY знижений - як перед прийомом їжі, так і після. Внутрішньовенні ін`єкції цього гормону зменшували апетит, у результаті люди споживали менше калорій.

На жаль, прийом пептиду YY, скажімо, у вигляді таблеток вкрай неефективний. У шлунку гормон руйнується, а та його частина, що залишилася цілою, з великими труднощами всмоктується стінкою кишечнику.

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