Паралізована велосипедистка встала на ноги після чергової аварії

Голландська велосипедистка Моніка ван дер Ворст має намір представляти свою країну на Олімпійських іграх після аварії, яка чудесним чином повернула їй здатність ходити, пише газета Daily Mail.

Історія Моніки вражає. 27-річна спортсменка після невдалої операції була прикута до інвалідного візка протягом 13 років, бо її ліва нога втратила чутливість нижче стегна. Весь цей час вона крутила педалі руками і завоювала шість європейських та три світових чемпіонських титули серед атлетів з обмеженими можливостями.

У 2008 році, в період підготовки до Паралімпійських ігор, її збила машина і спортсменка виявилася повністю паралізованою нижче пояса. Проте, всього кілька місяців по тому вона виграла для Голландії дві срібні медалі Пекіна.

Нова аварія, в яку недавно потрапила Моніка, несподівано повністю повернула їй здатність ходити.

Тепер ван дер Ворст має намір поборотися на Олімпійських іграх 2016 серед "повноцінних" спортсменів. Вона вже уклала контракт з професійною командою Rabobank, де показує вражаючі результати.

www.newsru.com