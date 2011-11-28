Коли клізма дуже небезпечна
09:06, 28 листопада 2011Зарубіжні новини
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Медсестра проткнула стінку кишки її вістрям...
У урологічному відділенні однієї з російських лікарень медсестра випадково убила немолодого пацієнта, роблячи йому клізму.
79-річного чоловіка потрібно було підготувати до операції, і медсестрі доручили провести йому процедуру по очищенню кишечника. Проте вона неправильно вставила клізму, проткнувши стінку кишечника пацієнта її вістрям. Травму помітили надто пізно, і пацієнт помер через декілька днів від внутрішньої кровотечі.
Тепер медсестрі загрожує до 3 років позбавлення волі за навмисне вбивство і лікарську халатність.
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