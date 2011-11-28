Найшкідливіші для здоров'я дієти

Щорічно дієтологи з Великобританії складають рейтинг найшкідливіших для жіночого здоров`я дієт. Цього року лікарі назвали п`ять дієт, які негативним чином позначаються на самопочутті людей. Лідером в списку значиться відома дієта від лікаря П’єра Дюкана.

Цієї системи дотримується новоспечена герцогиня Кейт Міддлтон. За твердженням дієтологів, система від Дюкана є найбільш складною і незрозумілою. Сам Дюкан неодноразово говорив, що на самому початку дієти у людини можуть виникнути різні проблеми із здоров`ям: постійна слабкість, запах з рота, а також закрепи. Система базується на великій кількості білкової їжі в раціоні, строгому контролі кількості порцій і калорій.

Наступною за дієтою Дюкана розташувалася популярна серед актрис і моделей дієта алкорексія. На думку лікарів, подібна система викликає алкогольну залежність, оскільки щоденне меню припускає мінімальне вживання продуктів з низькою харчовою цінністю і необмежену кількість спиртних напоїв.

Трійку «лідерів» серед небезпечних дієт замикає система по групі крові. Вже неодноразово учені говорили, що наукових доказів користі від такої дієти не існує. Дієтологи, у свою чергу, відзначають, що дієта по групі крові може бути небезпечна для здоров`я, оскільки при низькокалорійній системі кальцій не встигає засвоюватися організмом.

Дієта «Сироїдіння», якої дотримуються актриси Наталі Портман і Демі Мур, займає четверте місце в рейтингу. Дієтологи упевнені, що більшість продуктів необхідно піддавати термічній обробці, зокрема, картоплю, квасолю, рис, боби і т.д. В сирому вигляді такі продукти не тільки не приносять користі, але і шкодять організму.

Дієта на дитячому харчуванні опинилася на п`ятому місці в списку шкідливих дієт. Як відомо, дитячими пюре люблять харчуватися Дженніфер Еністон, Гвінет Пелтроу і Леді Гага. Ці пані їдять винятково рідку їжу, призначену для маленьких дітей. За словами дієтологів, така дієта не підходить дорослій людині, яка повинна харчуватися твердою їжею. У пюре відсутні волокна, які необхідні дорослій людині для відчуття ситості.

newsland.ru