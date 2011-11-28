Глід зміцнює серце

Комісія, яка займається дослідженнями властивостей різних рослин за замовленням німецького уряду, інформує, що одним з найбільш ефективних натуральних методів зміцнення судин і серця, є глід.

Завдяки регулярному вживанню в їжу цієї рослини, можна зменшити ймовірність аритмії, інфарктів, нормалізувати тиск, зміцнити серцеві м`язи і стінки судин.

Це відбувається завдяки комплексу антиоксидантів, які містяться в квітах, плодах, а також листі даної рослини.

Сушений глід може додаватися до чаю як профілактика захворювань серцево-судинної системи, а приймати препарати глоду можна вже під час появи задишки і втоми.

receptkulinar.ru