Як звільнити носові пазухи від слизу

Медики з університету Віргінії, які спеціалізуються на дитячих інфекційних хворобах, довели, що більшість людей неправильно сякають. Через це вони подовжують свою хворобу.

Фахівці відзначають, що традиційно люди привчені сякати в обидві ніздрі. Але через це важко виходить слиз, він піднімається в пазухи і уповільнює відтік мокроти. Під час експерименту добровольцям, які кашляли, чхали і сякали, провели комп`ютерну томографію мозку. Експеримент довів, що кашель і чхання не створюють тиску в носових порожнинах, а сякання викликає в них сильний тиск. Частина слизу потрапляє в пазухи носа, через які віруси і бактерії проникають далі в організм.

Щоб не допустити цього, потрібно висякувати ніздрі по черзі, пояснили лікарі.

e-news.com.ua