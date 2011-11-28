Автобус з футболістами збірної Того впав у прірву

Автобус, у якому футболісти збірної Того їхали на черговий матч, впав у прірву.

Як повідомляє Лєнта.ру, в результаті катастрофи не менше шести людей загинули, ще декілька дістали важкі поранення. Імена загиблих поки що не уточнюються, але відомо, що в автобусі перебували провідні тоголезькі футболісти.

“Не знаю, як нам вдалося врятуватися", - сказав голкіпер збірної Того Мама СУЛЕЙМАН. Поранених направили до військового госпіталю в столиці Того - Ломі.

На місцевому телебаченні показали кадри, на яких видно, що автобус, який впав у прірву, повністю згорів.

У 2010 році збірна Того була атакована терористами, коли їхала автобусом через територію Анголи на Кубок африканських націй. Тоді загинули двоє учасників збірної Того і водій автобуса - громадянин Анголи. Після цього інциденту команду залишив найпопулярніший тоголезький футболіст Еммануель АДЕБАЙОР, який тепер виступає за "Тоттенхем Хотспур".