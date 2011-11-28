Сир корисніший за масло

Для зниження холестерину більш кращим вибором стане відмова від вершкового масла, ніж від сиру. Для того, щоб понизити холестерин, дієтологи радять уникати жирів тваринного походження.

Але учені з Данії вважають, що сир не є настільки поганим для тих, хто худне, як це здається. В усякому разі, він набагато кращий за вершкове масло.

Дослідження, що було опубліковане в журналі клінічного харчування США, свідчить про те, що коли люди щодня споживали сир, то в них був нижчий показник холестерину, ніж впродовж того часу, коли вони вживали вершкове масло.

Учені вважають, що кальцій, якого немало в сирі, допомагає на чверть понизити рівень холестерину. Не дивлячись на позитивну дію сиру, дієтологи все ж таки рекомендують тим, хто худне, робити вибір на користь цільнозернових продуктів, а також свіжих овочів, а не тваринних жирів.

newsland.ru