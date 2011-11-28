Чим корисний горох

Горох містить в собі речовини, які можуть позитивно впливати на роботу серцево-судинної системи, а також нирок, повідомляють дослідники з Канади.

Ученими було проведено дослідження, протягом якого вони змогли встановити, що деяка комбінація речовин, що є корисними і містяться в гороховому екстракті, здатна зробити істотний позитивний вплив на організм тих людей, які мають підвищений артеріальний тиск, що унаслідок викликає недостатньо хороше функціонування нирок.

Як вважають медики, гороховий екстракт може використовуватися людьми, які страждають від гіпертонічних захворювань, а також в цілях профілактики хвороб нирок. Окрім цього, екстракт гороху здатний позитивно впливати на захист від виникнення гіпертонічного захворювання у тих, хто зараз страждає від різних захворювань нирок.

Експерти мають бажання створити горохову добавку, вживаючи яку разом з їжею впродовж 6-8 місяців, можна понизити ймовірність виникнення хвороб нирок і гіпертонії в п`ять разів.

mndg.ru