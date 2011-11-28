У Польщі через сильний вітер без світла залишилося 380 тис. осіб

Сильні пориви вітру на півночі та північному сході Польщі в неділю пошкодили лінії електропередач, внаслідок чого без електроенергії залишилося близько 380 тисяч осіб.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними ЗМІ, сильний вітер, швидкість якого сягала 120 кілометрів на годину, повалив сотні дерев та пошкодив десятки будинків і автомобілів, травмовано п’ятеро людей.

Пожежна служба сьогодні вранці майже 1,5 тисячі разів виїжджала за викликами для усунення наслідків стихії.

Синоптики прогнозують, що сьогодні швидкість вітру, яка в більшості районів становила 70-90 кілометрів на годину, спаде.