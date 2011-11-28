У Польщі через сильний вітер без світла залишилося 380 тис. осіб
14:32, 28 листопада 2011Зарубіжні новини
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Швидкість вітру 70-90 км/год.
Сильні пориви вітру на півночі та північному сході Польщі в неділю пошкодили лінії електропередач, внаслідок чого без електроенергії залишилося близько 380 тисяч осіб.
Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними ЗМІ, сильний вітер, швидкість якого сягала 120 кілометрів на годину, повалив сотні дерев та пошкодив десятки будинків і автомобілів, травмовано п’ятеро людей.
Пожежна служба сьогодні вранці майже 1,5 тисячі разів виїжджала за викликами для усунення наслідків стихії.
Синоптики прогнозують, що сьогодні швидкість вітру, яка в більшості районів становила 70-90 кілометрів на годину, спаде.
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