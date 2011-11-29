Дослідження учених довели, що морква покращує роботу легенів у завзятих курців.

Вітамін Е і бета-каротин, на які багата морква, протидіють вільним радикалам, які утворюються в легенів при дії тютюну і деяких забруднюючих речовин, що містяться в повітрі.

Вживання моркви корисне при багатьох захворюваннях. Наприклад, при інфаркті міокарду, стенокардії, атеросклерозі, калькульозному холециститі, нирковокам`яній хворобі, анемії, злоякісних пухлинах, обмінному поліартриті, розладі діяльності шлунково-кишкового тракту, зниженні лактації, глистовій інвазії (гострики), геморої, катарі верхніх дихальних шляхів, стоматиті.

Моркву не рекомендується вживати при запаленні тонкої кишки, загостренні виразкової хвороби шлунку і дванадцятипалої кишки.

Морквяний сік використовують для полоскання рота при запаленні ясен, стоматиті.

А для лікування кашлю, поліпшення відходження мокроти при бронхітах, ларингіті, трахеїтах, пневмонії народна медицина рекомендує застосовувати свіжовичавлений сік моркви з молоком.

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