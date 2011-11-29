Лимон рятує від депресії

Виявилось, що цей ясно-жовтий фрукт відмінно впорується з депресивними зовнішніми і внутрішніми чинниками.

Вода з лимоном - відмінний натуральний засіб, заспокоїть нерви.

Експертами з університету Онтаріо також було встановлено, що лимонна рідина вгамовує голод, а у поєднанні з правильним харчуванням і заняттями з фітнесу допомагає скинути зайві кілограми.

До того ж, водою з лимоном рекомендується протирати обличчя. Після таких процедур шкіра очищається від старих клітин і поліпшується колір обличчя. Вживання води з лимоном нормалізує процеси засвоєння корисних речовин. Завдяки великому вмісту вітаміну С, лимон підвищить імунітет в холодний період року, а також прискорить процес одужання при застудних захворюваннях.

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