У Білорусі введуть комендантську годину для підлітків

У Білорусі будуть встановлені суворіші обмеження на перебування неповнолітніх у громадських місцях у нічний час.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, відповідні поправки в деякі закони з питань встановлення заборони на перебування неповнолітніх у громадських місцях у нічний час прийняли в першому читанні на сьогоднішньому засіданні депутати Палати представників Національних зборів Білорусі.

Зокрема, документ передбачає обмеження для неповнолітніх на перебування в громадських місцях у нічний час без дорослих: батьків, опікунів, тощо. Так, дітям віком до 14 років буде заборонено знаходитися в громадських місцях з 22.00 до 6.00, а від 14 до 16 років – з 23.00 до 6.00. Дітей і підлітків, які знаходяться в громадських місцях у цей час без супроводжуючих, міліція має доставляти батькам або особам, що їх замінюють. При цьому складатиметься відповідний акт.

Крім того, законопроект встановлює адміністративну відповідальність батьків або осіб, які їх замінюють, за невиконання обов`язків по супроводу або забезпеченню супроводу неповнолітнього в громадських місцях у нічний час. Матеріали щодо таких випадків розглядатимуть у комісії у справах неповнолітніх.

Виступаючи сьогодні в парламенті перед прийняттям цього законопроекту, заступник генерального прокурора Білорусі Олексій СТУК зазначив, що документ не суперечить Конвенції ООН з прав дитини. Він підкреслив, що законодавство багатьох країн передбачає такі заборони для неповнолітніх. Приміром, у Росії з 2009 року особи, молодше 18 років не можуть відвідувати в пізній час підприємства громадського харчування, де продаються спиртні напої, та інші місця.