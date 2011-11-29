Кисломолочні продукти - засіб від втоми

Кисломолочні продукти допомагають боротися з хронічною втомою, з`ясували американські учені.

У дослідженні брали участь 35 пацієнтів з діагнозом «синдром хронічної втоми». В ході експерименту, який продовжувався декілька тижнів, вони одержували йогурт на основі бактерії Lactobacillus casei. В цей час люди з контрольної групи одержували йогурт з плацебо.

Експеримент показав, що йогурт з бактеріями Lactobacillus casei не тільки поліпшив мікрофлору кишечника добровольців, але і значно зменшив або навіть зняв симптоми втоми, тривоги.

У планах учених – виявити механізм дії бактерій на психіку.

likar.info