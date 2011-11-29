Як харчуватися в Різдвяний піст

28 листопада у православних християн почався Різдвяний пост, він продовжиться до 6 січня. В дні посту, за винятком серед і п`ятниць, можна їсти рибу, але потрібно утримуватися від вживання м`яса, молока, яєць. Дієтологи розповіли, що дробове харчування дозволить перенести Різдвяний пост без стресу для організму.

Лікарі радять приймати їжу кожні 3 години, так організм постійно одержуватиме необхідні інгредієнти і мікроелементи. За словами дієтологів, заміною молочним і м`ясним продуктам в піст можуть стати крупи, особливо гречана, боби і гриби. Квасоля за вмістом білка порівнювана з м`ясом.

Щоб поповнити вітаміни в осінньо-зимовий період, лікарі рекомендують їсти фрукти, салати, зелень, квашену капусту. Це корисно всім, а не тільки тим, хто почав постити, відзначають фахівці.

ria.ru