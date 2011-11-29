Яблука зміцнюють пам'ять

Американські учені довели, що регулярне вживання яблук запобігає руйнуванню клітин мозку, що приводить до втрати пам`яті.

В ході дослідження вивчалося, яким чином регулярне споживання яблучного соку може вплинути на процес руйнування головного мозку дорослих і старіючих лабораторних мишей.

Досліди показали, що речовини, що містяться в яблуках і яблучному соку, захищають клітини мозку мишей від руйнування, яке в звичайних умовах приводить до появи у них симптомів, схожих з симптомами хвороби Альцгеймера у людей.

Раніше було відомо, що шлях до довголіття лежить через щоденне споживання яблук. До таких висновків прийшли австралійські учені з CSIRO після 10-річного дослідження.

Головне в цих фруктах - антиоксиданти. Ці речовини захищають нас від головних хвороб людства: інфарктів, інсультів, багатьох видів раку.

zdorovya.in.ua