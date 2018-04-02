Дієта для здорового серця
При захворюваннях серцево-судинної системи лікувальне харчування відіграє істотну роль...
При захворюваннях серцево-судинної системи лікувальне харчування відіграє істотну роль. В одному випадку воно спрямоване на забезпечення серцевого м`яза енергетичним і пластичним матеріалом, в іншому - здатне надати протизапальну дію, в третьому - протиалергійну.При вроджених і набутих вадах серця, кардіо- патія, а також при неактивній фазі ревматизму рекомендується кардіотрофічна дієта.
При кардіотрофічній дієті не менше 1/4 білкової потреби задовольняється за рахунок легкозасвоюваних білків молока і молочних продуктів, не менше 1/3 добової потреби в жирах - за рахунок рослинного масла, поліненасичених жирних кислот, які покращують енергетику серцевих скорочень і забезпечують організм дитини вітамінами А і D.
Необхідно уникати включати в меню велику кількість продуктів, що містять багато клітковини: вона посилює процеси бродіння в кишечнику і сприяє його здуттю, що погіршує роботу серця.
Раціон дитини, що знаходиться на кардіотрофічній дієті, повинен містити підвищену кількість калію, кальцію, магнію, марганцю. Для цього в меню необхідно включати свіжі і сухі фрукти (яблука, чорнослив, курагу), овочі, фруктові й овочеві відвари і настої, молочні продукти, печену картоплю, гречану і перлову каші, кашу з вівсяних пластівців «Геркулес».
Щоб обмежити надходження в організм солей натрію, дитині не рекомендується давати оселедець, солону рибу, ікру, рибні консерви, маринади, солоні огірки.
Кількість рідини не обмежується, але вона не повинна перевищувати фізіологічної потреби.
У зв`язку з тим, що при вадах серця може спостерігатися переповнення кров`ю органів черевної порожнини, що порушує функцію травлення, годувати хворих потрібно частіше, краще 6 разів на день, щоб на прийом припадав менший об`єм їжі.
Слід виключити або обмежити вживання продуктів, що викликають здуття кишечника (горох, квасолю, боби, білокачанну капусту, редьку, часник, ріпчасту цибулю, холодне молоко, газовані напої), а також продуктів, що збуджують центральну нервову і серцево-судинну системи (шоколад, какао , каву, міцний чай, прянощі, рибні, курячі та міцні м`ясні бульйони), не рекомендується вживати ковбасу, сосиски, м`ясні консерви, шинку, а також вироби із здобного тіста, тістечка, млинці.
У меню кардіотрофічної дієти включають:• Широкий набір молочних продуктів (тепле молоко, кефір, кисле молоко, сир, негострий сир) і страви з них (сирні запіканки, пудинги, сирники, вареники і т.д.).
• Страви з відвареного м`яса (нежирні сорти яловичини або свинини, телятини, м`ясо кролика, курчата, печінка), їх також після відварювання можна злегка обсмажити або запекти. Таким же чином готують і рибні страви.
• Овочі (буряк, морква, цвітна капуста) можна потушкувати або подати у вигляді пюре.
• Свіжі огірки, помідори, листовий салат, зелену цибулю, кріп, петрушку краще вживати в сирому вигляді в салатах, заправлених рослинним маслом.
• Картоплю можна відварювати або запікати.
• З круп (гречаної, вівсяної, ячної) можна готувати каші, комбіновані страви з сиром, м`ясом, овочами. Заправляти круп`яні страви слід тільки вершковим маслом.
• Яйця використовують в основному для приготування страв, до складу яких вони входять відповідно до рецептури.
• Перші страви готують, як правило, вегета- ріанські, зрідка можна зварити їх на міцному бульйоні з телятини або приготувати фруктовий суп.
• В якості напоїв використовують каву-сурогат з молоком, неміцний чай, відвар шипшини, компоти із сушених фруктів, переважно з чорносливу, кураги або родзинок, киселі, фруктові і ягідні соки (обмежується виноградний).
• Хліб пропонується дитині пшеничний, зрідка - житній, з кондитерських виробів - печиво, булочки, сухарики, хрусткі несолоні хлібці.
• Зрідка можна дати пастилу, фруктову карамель, мармелад, варення, мед. Кожен день треба давати свіжі фрукти, ягоди.
Харчування дітей при запальних та інфекційно-алергічних запаленнях серця (міокардити, що розвинулися в результаті вірусних і бактеріальних інфекцій, гострої період активної фази ревматизму) повинне мати протизапальну, протиалергічну і одночасно кардіотрофічну дію.
Така протизапальна дієта є варіантом кар- діотрофічної.
Її протизапальна дія досягається за рахунок зменшення в раціоні вуглеводів, головним чином в результаті скорочення кількості солодощів та хлібобулочних виробів, обмеження кухонної солі і страв, що містять збуджуючі речовини.
На відміну від кардіотрофічної дієти м`ясні та рибні страви після відварювання не підлягають навіть легкому обсмажуванню, їх краще готувати на пару.
• Яйця можна давати дитині у вигляді парового омлету.
• Не рекомендується використовувати в харчува- нні молоко в натуральному вигляді, сирні запіканки, сир.
• Овочі (морква, буряк, цвітна капуста) готуються у вигляді пюре.
• Перші страви готують тільки на овочевих відва- рах, круп`яні супи протирають. У меню не слід включати молочні супи, фрукти та ягоди з грубою клітковиною.
• З хлібобулочних виробів дитині можна запропонувати несолоні дріжджові булочки, випечені з пшеничного борошна, або дієтичний білий несолоний хліб. Добова його кількість складає 50-100г.
• На ніч добре давати дитині трохи відвару шипшини. Крім рідких страв, включених у меню, давати дитині рідину додатково не слід.
• Страви підсолюють в готовому вигляді з урахуванням того, що допустима кількість кухонної солі має становити не більше 1 / 3 вікової фізіологічної норми. Щоб поліпшити смак несолоної їжі, можна додавати в страви зелень кропу, петрушки, селери. Можна використовувати лавровий лист, кмин, томатну пасту, гвоздику, корицю, ванілін.
У зв`язку з тим, що при недостатності кровообігу порушується обмін речовин із зсувом його в кислу сторону, важливо, щоб дієтичне харчування сприяло нормалізації обмінних процесів.
Потрібно намагатися регулювати водно-сольовий режим, включаючи в меню продукти лужної спрямованості (овочі, молоко, яйця рис, тріску, хліб грубого помолу і т.д.)
Як і при кардіотрофічній дієті, в раціон не слід включати продукти, що збуджують нервову і серцево-судинну системи, а також викликають здуття кишечника.
При вираженій недостатності кровообігу доводиться рахуватися з тим, що процес травлення є навантаженням для ослабленого серця. Щоб це навантаження була мінімальним, доцільно годувати дитину часто (до 7 разів на добу), невеликими порціями, розподіляючи їжу рівномірно протягом дня. Шлунок при такому годуванні не буде переповнюватися і ускладнювати роботу серця.
При тяжкій серцевій недостатності доводиться вдаватися до спеціальних розвантажувальних дієт, в які включають продукти, багаті солями калію і бідні натрієм. Залежно від стану хворої дитини розвантажувальну дієту призначає лікар. Найчастіше при цьому захворюванні призначається калієва дієта, що викликає підвищення сечовиділення.
Велике значення дієтичного харчування в комплексі заходів при лікуванні судинних дистоній.
Якщо у дитини виявлено підвищення максимального артеріального тиску, з раціону повинні бути виключені всі продукти, що збуджують нервову і серцево-судинну системи (міцний чай, кава, какао, шоколад, концентровані м`ясні, рибні та грибні бульйони, копченості, прянощі, приправи). Доцільно включати більше молочних, овочевих і фруктових страв.
Якщо ж у дитини відзначається підвищення максимального і мінімального артеріального тиску, в його раціоні, крім того, необхідно обмежити до 2-3г кількість кухонної солі, трохи зменшити вміст вершкового масла, відповідно збільшивши частку рослинного.
При зниженні артеріального тиску лікувальне харчування дитини може бути організоване відповідно до кардіотрофічної дієти. З неї тільки немає необхідності виключати екстрактивні речовини і прянощі.
Це означає, що перші страви доцільно готувати на м`ясних, рибних та курячих бульйонах, як закуску можна дати дитині шматочок нежирної шинки, ікру. З напоїв рекомендується міцний чай, кава, какао.