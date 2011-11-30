Одесит у Білорусі заплатив 3 тис. доларів штрафу за їзду в нетверезому стані

Житель Одеси, затриманий співробітниками ДАІ Білорусі в серпні за їзду в нетверезому стані, заплатить штраф у розмірі 3 тис. доларів.

Як повідомили УНІАН у Відділенні інформації та громадських зв`язків УВС Міноблвиконкому, «днями суд виніс покарання - штраф 24,5 млн. білоруських рублів. У дохід держави пішов і хабар 100 доларів».

Нагадаємо, що в серпні інспектори ДАІ зупинили «Мерседес-Бенц – ML280» в селі Макаші Несвіжського району. При перевірці у них виникла підозра, що житель Одеси керував автомобілем у стані алкогольного сп`яніння. Співробітники ДАІ запропонували водієві пройти медичний огляд на предмет вживання алкоголю. Українець запропонував співробітникам ДАІ хабар у 100 доларів. Купюру він поклав у службовий автомобіль ДАІ. Хабар співробітники ДАІ не взяли і склали протокол.