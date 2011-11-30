Яйця і куряче м'ясо поліпшують пам'ять

Ученими, які працюють в американському університеті Бостона, були проведені дослідження, результати яких свідчать про існування взаємозв`язку між рівнем розвиненості людської пам`яті і вживанням в їжу різних продуктів.

Дослідження проводилися вченими протягом п`яти років, учасниками його стали приблизно 1500 осіб, вік яких становив від 36 до 83 років.

Кожному учасникові потрібно було пройти спеціальні тести на те, щоб визначити ступінь розвиненості пам`яті і здати кров на аналіз того, яка кількість вітаміну В4 міститься в ній до і після тестування. Впродовж п`яти років всі учасники їли продукти, в яких був високий вміст холину (вітаміну В4).

У результаті проведеного аналізу всіх даних, які були одержані в ході тестування, учені з`ясували, що ті, в крові яких є найбільший вміст вітаміну В4, мають пам`ять, яка розвиненіша, а також абстрактне і просторове мислення було теж розвиненіше.

realce.biz