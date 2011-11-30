Продукти з негативною калорійністю

Фахівцем із США був складений перелік продуктів, які мають негативну калорійність. За допомогою їх можна схуднути найшвидше.

Майк Адамс, який є експертом у галузі здорової їжі, перерахував продукти, для засвоєння організмом яких знадобиться більша кількість енергії, ніж він з них одержує.

Крім цього, ними поліпшується метаболізм, вони приносять користь кишечнику і шлунку. Адамс вважає, що найбільш корисний і ефективний продукт, калорійність якого є негативною, є селера.

Латук, квашена капуста, ріпчаста цибуля, огірки є не набагато більш калорійними. Окрім цього, в список може потрапити ананас, грейпфрут, риба, а також зелений чай, повідомляє The Daily Mail.

24inews.ru