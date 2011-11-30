Чим допоможе імбир в холоди?

Дослідники з Університету Джорджії виявили, що щоденне споживання імбиру знижує м`язові болі після фізичного навантаження.

У дослідженні брали участь дві групи добровольців – 34 і 40 осіб. Протягом 11 днів одна з них приймала капсули з 2 г імбиру, а інша – плацебо. На 8-й день учасники виконували комплекс вправ високої інтенсивності. Дослідження показали, що у групи, що приймає імбир, больові відчуття були понижені на 25%. Також з`ясувалося, що при нагріванні імбиру його знеболюючий ефект посилюється.

Традиційно імбир використовується в народній медицині як засіб від застуди і має протизапальний ефект.

likar.info