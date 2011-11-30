Новий спосіб кинути курити

Учені знайшли безліч способів позбавлення від такої шкідливої звички, як куріння. Проте всі ці методи так чи інакше пов`язані із вживанням нікотину: спеціальні пластирі, жувальні гумки, електронні сигарети. Зараз фахівці заявляють, що в боротьбі з нікотиновою залежністю може допомогти натуральний і корисний продукт — молоко. Правда, не все молоко, яке продається в магазинах, допоможе позбавитися куріння.

Учені відзначають, щоб кинути палити, треба вживати натуральне цільне молоко, що не пройшло термічну обробку. Тільки таке молоко сприяє виведенню з організму токсинів і отрут, накопичених в результаті тривалого куріння. Завдяки вживанню молока організм зможе швидко відновитися після шкідливої звички і позбавитися стресів.

Проте, щоб позбавитися нікотинової залежності за допомогою молока, вам буде потрібно, швидше за все, змінити місце проживання. Як відомо, в крупних містах купити натуральне молоко стало практично неможливо. Все, що можна знайти на прилавках магазинів, це відновлене пастеризоване або сухе молоко. Якщо ви дійсно хочете раз і назавжди подолати згубну залежність, вам доведеться купувати молочні продукти в довколишніх селах або на спеціалізованих ринках і молочних точках.

mednews24.ru