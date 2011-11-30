Батько засунув 3-річного сина голяком у пральну машину

Батько покарав маленького сина, засунувши його в працюючу пральну машину. Французька поліція звинуватила чоловіка у вбивстві дитини, а його мати – в співучасті, оскільки вона не змогла зупинити чоловіка, що здурів.

На думку батька, в минулу п`ятницю 3-річний малюк провинився в дитячому саду. Попередні дані розслідування свідчать, що предок посадив сина голим в пральну машину і включив її. Як повідомила одна з сусідок, вона побачила дитину, коли та вже була білого кольору і нагадувала іграшку. Мати і сусідка намагалися реанімувати дитину, але не встигли.

За словами свідків, батьки і раніше жорстоко карали сина, наприклад, замкнувши його на довгий час в шафі. Як відзначив співробітник місцевої соціальної служби, з 2006 року з боку служби цій сім`ї надавалася соціально-психологічна допомога.

likar.info