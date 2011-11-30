Диво-рослина поверне душевну рівновагу

Майоран є однією із найстаріших культурних рослин. 3000 років тому його спеціально вирощували в Давньому Єгипті і використовували для приготування пахощів, а також як прянощі і лікарський засіб. В середні віки його почали культивувати у Франції і Німеччині, а пізніше стали одержувати з нього ефірну олію.

Основні дії на внутрішні органи і системи олії майорану. Має антисептичну, спазмолітичну, знеболюючу, відхаркувальну, жовчогінну, заспокійливу дію. Регулює роботу шлунково-кишкового тракту. Допомагає при проблемній шкірі. Усуває болі при невралгії і остеохондрозі.

Показання до застосування:

коліки шлунково-кишкового тракту, розлади травлення;

невралгія, остеохондроз;

неврастенія, безсоння;

артрит, ревматизм, м`язові спазми;

нежить, хронічний тонзиліт, застуда;

мігрень, головні болі.

Косметичні і дерматологічні властивості. Олія позбавляє від бородавок, мозолястих наростів. Сприяє швидкому розсмоктуванню гематом.

Психоемоційна дія. Усуває відчуття самоти, знімає втому, відчуття тривоги. Відновлює душевну рівновагу.

Дія біоенергетики олії майорану. Відновлює душевні сили після серйозних неприємностей. Допомагає досягати поставлених цілей. Підсилює інтерес до життя.

Реакція шкіри. Легке паління.

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