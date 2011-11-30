Японський принц за введення для імператора пенсійного віку

Японський принц АКІСІНО, котрий є молодшим сином імператора АКІХІТО, запропонував «ввести для імператора Японії пенсійний вік», що означає можливість передачі престолу ще за життя імператора.

Про це принц заявив на святкуванні свого 46-річчя, повідомляє «Газета.ру».

Згідно з Актом про імператорську сім`ю від 1947 року, імператор Японії носить цей титул до своїй смерті, лише після якої престол переходить до його старшого сина.

«Я вважаю, що для збереження і підтримання імператорства в Японії необхідно внести до цієї системи деякі зміни, – підкреслив принц АКІСІНО. – І одна з таких змін – створення системи пенсійного віку для імператора».

«Прийняття такого рішення – справа парламенту. Але мені хотілося б, щоб з цього питання прислухалися до моєї думки або до думки спадкоємного принца НАРУХІТО», – сказав принц АКІСІНО.