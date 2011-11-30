Лікаря Майкла Джексона засудили до 4 років в'язниці

Особистого лікаря Майкла Джексона Конрада МЮРРЕЯ, раніше визнаного винним у ненавмисному вбивстві поп-співака, 29 листопада було засуджено до чотирьох років ув’язнення. Про це повідомляє агентство Reuters.

Верховний суд Лос-Анджелеса в особі судді Майкла ПАСТОРА засудив К.МЮРРЕЯ до максимального терміну тюремного ув`язнення й відмовив в умовному покаранні, назвавши дії лікаря неприйнятними.

М.Джексон був знайдений мертвим 25 червня 2009 в орендованому ним особняку в Лос-Анджелесі. Медична експертиза показала, що М.Джексон помер від передозування сильного анестезуючого препарату - пропофола.

За версією обвинувачів, саме К.МЮРРЕЙ прописав співаку пропофол як засіб від розладу сну й не проконтролював його вживання.

Основних чинників, що вплинули на виголошення кінцевого вироку лікарю, було декілька, включаючи гроші. Так, стало відомо, що лікар К.МЮРРЕЙ погодився спостерігати за М.Джексоном напередодні запланованих концертів, і одержував за це 150 тис. доларів на місяць.

Мати Майкла Джексона Кетрін, увесь час присутня на судових слуханнях у справі К.МЮРРЕЯ, сказала, що "суддя був справедливий".

Тим часом, незважаючи на максимальний термін, К.МЮРРЕЙ може насправді провести за гратами значно менше часу через ненасильницький характер його злочину й переповненість каліфорнійських в`язниць, зазначають посадовці та експерти.

В адвоката К.МЮРРЕЯ є 60 днів на оскарження вироку.