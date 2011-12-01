Депресія "розбиває" серце

Канадські учені виявили черговий чинник розвитку хвороб серця – це депресія. Тепер вона стоїть в одному ряду з такими чинниками, як сидячий спосіб життя, куріння, діабет.

Дослідники з університету Конкордіа протягом 3-х років спостерігали за 886 добровольцями. У 5% учасників в процесі дослідження була виявлена депресія різної тяжкості. Учасників експерименту піддавали інтенсивному фізичному навантаженню, після чого зміряли їх пульс і артеріальний тиск, щоб дізнатися реакцію на стрес. Виявилось, що швидкість відновлення серцевого ритму була гірша у тих учасників, які страждали депресією.

Цей показник є могутнім чинників ризику розвитку хвороб серцево-судинної системи, підкреслив керівник дослідження Саймон Бекон.

likar.info