Пляшечка з-під валідолу позбавить від куріння

З дому потрібно прибрати предмети, які нагадують про куріння: запальнички, попільнички, сигарети. Від нікотину вам допоможуть подолати залежність наступні продукти, що містять нікотинову кислоту: хліб, арахіс, квасоля, боби, горох, яйця і картопля.

Якщо з`являється сильне бажання закурити, спробуємо прополоскати рот настоєм трав: візьмемо чайну ложку подрібненого кореня лепехи і змішаємо з двома чайними ложками м`яти перцевої. Засиплемо цю суміш в термос, заллємо склянкою кип`ятку і настоюватимемо одну годину, потім процідимо.

Якщо є бажання закурити, пожуємо шматочок кореня лепехи, шматочок стручка колючої акації, гілочку черемхи, шматочок консервованого ананаса.

Візьмемо пляшечку з-під валідолу. Не промиватимемо її, і в ній залишимо декілька крапельок ліків. Затягнемося сигаретою і випустимо дим в пляшечку, закриємо щільно її кришкою. У пляшечці на стінках утворюється такий жовтуватий наліт (від суміші тютюнового диму і валідолу). Через пару днів процедуру повторимо. Носимо цю пляшечку з собою, як тільки нам захочеться покурити, відкриємо її і понюхаємо. Відразу зникне бажання палити.

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