Лікар Биков і лікар Хаус - хто кращий?

Дехто запевняє, що в професійному плані доктор Хаус у виконанні Х`ю Лорі значно перевершує нашого доктора Бикова у виконанні Івана Охлобистіна. Ми - не згодні. Ми - за наших лікарів!

Російський серіал «Інтерни» прийнято вважати якимсь аналогом американського серіалу «Доктор Хаус». Але, не дивлячись на те, що багато що в серіалі «Інтерни» запозичене з американських серіалів «Доктор Хаус» і «Клініка», популярність і впізнанність Бикова порівнянна з популярністю і впізнанністю Грегорі Хауса.

Так що ж об`єднує і відрізняє один від одного цих лікарів, які живуть і працюють по різні боки океану, і приковує до них погляди мільйонів глядачів?

На думку видання afisha.tochka.net команда Хауса, безумовно, професійніша. Його молоді колеги Кемерон, Чейз, Форман, Хадл, Катнер,Тауб – багатообіцяючі таланти. А ось підопічні Бикова приносять своєму керівникові масу неприємностей. Семен Лобанов – постійний учасник безглуздих ситуацій, Гліб Романенко – мажор, який потрапив в медицину «по блату», Варя Черноус – дуже нерішуча, щоб бути пристойним лікарем, Борис Левін упевнений, що хороший фахівець, але через самолюбування губиться в складних ситуаціях, Філ геть позбавлений почуття гумору і звик працювати по єдиному алгоритму.

Сам Грегорі Хаус, на відміну від Бикова, горить роботою, медичні головоломки для нього – над усе. А ось Андрію Бикову цікавіші інтриги, розиграші колег і «творчі посиденьки» за коньяком з другом венерологом Купітманом, а в перервах він успішно лікує пацієнтів, виправляючи помилки своїх інтернів. Зате на самопочуття Биков не скаржиться, на відміну від Хауса, який страждає від болів в нозі.

Обидва лікарі із змінним успіхом крутять романи зі своїми начальниками, і обидвох автори наділили нестерпними характерами.

likar.info