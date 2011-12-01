В Італії у трьох рідних братів одночасно стався інфаркт

У трьох жителів Італії, які доводяться один одному рідними братами, одночасно стався інфаркт, пише The Daily Telegraph. Двоє з них, які перебували в той момент разом, померли.

За інформацією видання, 53-річний Альберто Гарофало (Alberto Garofalo) і його 45-річний брат Гвідо (Guido Garofalo) з дружинами і дітьми пішли на пікнік на схили Етни неподалік від міста Катанія. Раптово молодшому братові стало зле, і він впав. Старший брат, який підбіг, схопився за груди і також знепритомнів.

На місце події негайно вилетів вертоліт з парамедиками, проте вони лише змогли констатувати смерть обох Гарофало. Причиною смерті став гострий інфаркт міокарду.

В цей самий час інфаркт розвинувся у їхнього рідного брата Сальваторе (Salvatore Garofalo), який відвідував у лікарні матір. Медичний персонал надав йому екстрену допомогу, і зараз чоловік перебуває у відділенні інтенсивної терапії. На думку медпрацівників, саме негайне втручання допомогло врятувати йому життя, передають «Медновини».

Лікар із лікарні Гарібальді в Катанії Текіа МАУРХОФФ відзначила, що в даний час фахівці розбираються в подробицях цього "досить унікального" випадку. За її словами, вона не зустрічалася ні з чим подібним ні в спеціальній літературі, ні у власній практиці.