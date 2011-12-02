Червона ікра врятує від ранньої смерті

Співробітники Канзаського університету змогли довести: люди в організмі яких спостерігається понижений вміст вітаміну D, приймаючи добавки з даним вітаміном, вмирали приблизно на 50% рідше.

А, проаналізувавши дані приблизно 10 тисяч пацієнтів, виявили, що дефіцит вітаміну D був присутній в 70% випадків. The Vancouver Sun повідомляє, що ці самі люди також входили до складу групи ризику розвитку хвороб серця.

Окрім цього, дефіцит цього вітаміну практично удвічі збільшував ризик померти. А ось завдяки прийому вітамінів, ця ймовірність знижувалася приблизно на 60%. Джеймс Вацек, професор кардіології, говорить, що він не думав про те, що буде виявлено настільки явний зв`язок між браком вітаміну D і захворюваннями серця.

У організмі присутній дефіцит вітаміну, коли його концентрація рівна менш як тридцяти нанограмам на 1 мл крові. В даному випадку удвічі збільшується ризик розвитку такого захворювання, як діабет.

Найбільша кількість цього вітаміну міститься в червоній рибі кета і її ікрі.

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