Кольорова дієта

Японські учені з`ясували, що правильний раціон залежить, зокрема, від кольору продуктів і страв у меню. Овочі і фрукти, залежно від їх кольору, несуть різне «смислове навантаження» для організму.

Так, червоні овочі і фрукти, а також сік з них підвищують тонус, дають заряд бадьорості, покращують кровотік. Ці продукти рекомендовано включати в раціон для профілактики і лікування серцево-судинних захворювань.

Оранжеві овочі і фрукти рекомендовані людям, що переживають стрес і емоційні перевантаження.

Овочі, фрукти ягоди синього кольору допоможуть зняти втому і зменшити головний біль. А зелені піднімають настрій, очищають організм від шлаків і токсинів.

likar.info