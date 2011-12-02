Довгожителі народжуються в грудні

Українські учені досліджували залежність тривалості життя людини від місяця, коли вона народилася.

Про це говорять в Інституті геронтології ім. Д. Чеботарьова. «Наші дослідження показали, що люди, народжені в грудні, живуть на 2,5 роки довше за тих, хто з`явився на світ в квітні-травні, - говорить завлабораторії епігенетики Олександр Вайсерман. - Пояснюється це тим, що грудневих дітей жінки виношують все літо і осінь, коли багато сонця, овочів і фруктів. Вони потенційні довгожителі».

Також учені виявили залежність дати смерті від дня народження, пише «Сьогодні».

«Люди частіше вмирають в період за два тижні до і два після дня народження. У цей період вмирає третина жінок і половина чоловіків, - говорить Вайсерман. - Ми це пояснюємо тим, що дитина, з`являючись на світ, відчуває сильний біль. Цей стрес відкладається в пам`яті, і з наближенням дати народження організм згадує пережите і знову готується до стресу. Тоді знижуються інші ресурси організму».

focus.ua