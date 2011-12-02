Як вибрати хороший крем: вивчаємо етикетку

На баночках з кремами можна зустріти досить значний список компонентів. Як правило, лише небагато з тих слів зрозумілі простій людині.

Mineral Oil – технічна олія. Є сумішшю рідких вуглеводів, які виділяються з бензину. У промислових галузях це олія використовується для змазування механізмів. У косметиці – для зволоження шкіри. Олія утворює на шкірі водовідштовхувальну плівку. Це запобігає розтріскуванню і стоншуванню шкіри.

Петролатум (petrolatum) – це нафтохімічний продукт, шкідливий для шкіри. Він утримує рідину і перешкоджає виведенню токсинів і продуктів обміну, а також порушує попадання кисню в шкіру.

Пропилен гліколь (propilen glihol) – ще один нафтохімічний продукт. Він притягає молекули води, витісняючи при цьому компоненти, необхідні для здоров`я шкіри. Іноді викликає алергічні реакції.

DEA (diethanolamine) – теж іноді застосовується в косметиці і кремах. DEA сам по собі нешкідливий, проте реагуючи з іншими компонентами, що містяться в засобі, може перетворюватися на канцерогенну речовину під назвою nitrosodiethanolamine (NDEA).

TEA (Trithanolamine) – застосовується як консервант і може вступати в реакції з деякими інгредієнтами, утворюючи канцерогенний компонент nitrosamines.

BHA (Саліцилова кислота) – розчиняє жири і захищає пори, бореться з вуграми і вибілює. У великих кількостях стає канцерогеном.

BHT (Butylated Hydroxytoluene) – застосовується як антиокислювач. Він зв`язується з кисневими молекулами і запобігає окисленню. Це канцероген, який заборонений в деяких країнах.

Petrolatum (Вазелін), Talc (Тальк), Paraffinum liquidum (рідкий вазелін), Propyleneglycol (Пропиляний гліколь), Lanoline (Ланолін), Borax (Бур — застосовується в основному у вибілюючих засобах), Methylchoroisothiazolinone (антибактеріальна речовина) – це все алергени, і з ними потрібно бути дуже обережними.

Каолін (Kaolin) – це тонкоструктурна природна глина, що зневоднює шкіру. Каолін іноді забруднений усілякими шкідливими домішками. Він затримує токсини і шлаки в шкірі, лишаю її необхідного кисню.

Лаурілсульфат натрію (Sodium Lauryl Sulfate, SLS, SLES) – даний компонент викликає численні спори. Застосовується в основному в шампунях, гелях для душу і ванн, піноутворювачах. Але насправді це один з найнебезпечніших компонентів, які додають в препарати для догляду за шкірою і волоссям. Він видаляє з поверхні шкіри жир за допомогою окислення, залишаючи на волоссі і шкірі плівку, приводячи до випадання волосся, а також утворення лупи.

Fluoride, Sodium Fluoride (флюорид-фторид, флюорид-фторид натрію) – це канцерогени.

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