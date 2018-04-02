Як захиститися від пестицидів?
Сьогодні практично всі овочі та фрукти, які ми купуємо, вирощені з участю пестицидів...
Помідор з гладкою шкіркою, не порушена черв`яком груша, свіжа полуниця, не тільки влітку, але й цілий рік, - це блага цивілізації. Але з ними в нашу тарілку потрапляють і речовини, завдяки яким дари природи змогли вирости і дістатися до нас без втрат, тобто пестициди.
Сьогодні практично всі овочі та фрукти, які ми купуємо, вирощені з їх участю. Пестициди стали для великих сільських господарств незамінні в битві проти шкідників: комах (інсектициди), грибків (фунгіциди) і бур`янів (гербіциди). Фруктам і овочам ці хімікати допомагають рости недоторканими, зберегти красу і дозріти в строк. Але як уникнути їх впливу на наш організм?
Ще в середині 1980-х років вчені заговорили про шкоду, яку використовувані в сільському господарстві пестициди наносять серцево-судинній системі. Сьогодні багато досліджень довели залежність між використанням пестицидів і алергією, дисбактеріозом, появою новоутворень, хворобами крові та ендокринної системи.
Найбільшу небезпеку ці хімікати представляють для дітей - у середньому вони їдять більше овочів і фруктів, ніж дорослі, а їх печінка ще недостатньо ефективно вміє справлятися з шкідливими речовинами. Як же себе від них убезпечити?
Вибирати біологічно чисті продукти Логічно, хоча і не найпростіше рішення - вирощувати врожай самому або ж знайти виробників, в екологічності методів яких сумнівів не буде. Пестициди мають властивість накопичуватися в тканинах нашого організму, проте дослідження показують, що перехід на біологічно чисті продукти значно скорочує залишкові сліди цих хімікатів у нашому організмі вже протягом місяця.
Всередині і зовні
Звичайно, із застереженнями, але про ці закономірності варто пам`ятати: пестициди більше накопичуються у фруктах, ніж в овочах і коренеплодах, - за винятком картоплі.
За змістом пестицидів більшому ризику схильні яблука, груші, персики, нектарини, полуниця, вишня, малина, виноград, огірок і кабачок. Набагато менше ймовірність знайти ці речовини в бананах, цитрусових, сливах, ківі, капусті, помідорах, редисці, баклажанах і авокадо.
Хімікати можуть потрапити в овочі і фрукти не тільки на етапі вирощування, а й пізніше. Наприклад, у США, Франції та інших країнах яблука перед зберіганням покривають тонким шаром воску з додаванням фунгіцидів (для захисту від грибка). Зарубіжні виробники також занурюють цитрусові в 0,5-2-відсотковий розчин дифенілу, який може викликати алергічні реакції.
Самостійно нам цього не визначити: Через два-три дні вловити запах дифенілу практично неможливо. Знизити рівень пестицидних слідів в овочах і фруктах можна простим миттям: так, при зберіганні протягом трьох-шести днів немитих томатів руйнується 30% пестициду ботрана, а в митих - 93%.
Мити і очищати Звичайно, у нас далеко не завжди є можливість познайомитися з методами виробництва постачальника. У такому разі не потрібно забувати ретельно мити овочі й фрукти або навіть очищати їх від шкірки: адже основна кількість шкідливих речовин осідає на поверхні плодів і накопичується в шкірці.
Дослідження, проведені Міжнародним центром агрономічних досліджень (CIRAD) у 2002 році у В`єтнамі, показали, що промивання і замочування плодів рятують їх від 30-50% пестицидів, в той час як сіль і оцет допомагають нейтралізувати лише бактерії. Надовго замочувати не має сенсу, інакше разом із шкідливими речовинами підуть і вітаміни: двох хвилин у воді (можна з додаванням щіпки соди) буде достатньо.
З капусти і салату краще зняти всі верхні листки: вони найдовше перебували в контакті з зовнішнім середовищем. І шкірку «незнайомих» фруктів і овочів варто очистити, незважаючи на те що разом з нею доведеться розлучитися і з частиною вітамінів.
Пам`ятати про пори року
Навряд чи хто стане сперечатися з тим, що зимові помідори, огірки або полуниця за своїми смаковими якостями не йдуть ні в яке порівняння з тими, що дозрівають у сезон. До того ж свіжі плоди - що називається, тільки що з дерева або грядки – звичайно, обробляють меншою кількістю хімікатів, ніж ті, які закладаються на тривале зберігання або ж вирощуються в парниках, за допомогою гідропоніки, і потрапляють на наші прилавки взимку.
Зрозуміло, що останні виробляються тільки промисловим способом і розраховані на далеке транспортування і тривале зберігання. Тому, самий логічний для нас вибір, якщо ми дбаємо про своє здоров`я, - це по можливості є місцеві сезонні овочі та фрукти. До того ж зараз для них - саме час!
Наші або імпортні? У нашій країні вміст пестицидів в продуктах харчування регулюється нормативами, де вказані максимально допустимі рівні залишкового вмісту діючих хімічних сполук. Фермер зобов`язаний повідомити про те, які пестициди він застосовував і в яких дозах, а також дату останньої обробки.
За законом, тільки в цьому випадку він може отримати санітарний висновок, без якого не можна продати овочі та фрукти. Стандарти деяких зарубіжних країн більш лояльні. Так у 2009 році тільки в столичному регіоні в 6% імпортних овочів і фруктів були виявлені перевищення максимально допустимого рівня пестицидів і нітратів.
Що, втім, набагато нижче, ніж у минулі роки, так як з багатьма країнами були укладені меморандуми, за якими імпортери повинні супроводжувати свої продукти лабораторним висновком, а також інформацією про препарати, що застосовуються для обробки рослин з моменту посадки і до збору врожаю. Нам же залишається вірити і їм, і контролюючим органам на слово.