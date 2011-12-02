Понад 170 автомобілів зіткнулися в США
14:01, 02 грудня 2011Зарубіжні новини
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Одна людина загинула, 16 постраждали
Понад 170 автомобілів зіткнулися в американському штаті Теннессі, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».
Одна людина загинула, 16 постраждали.
Після того, як один з водіїв через сильний туман і ожеледь не справився з керуванням, машини, що їхали за ним, почали врізатися одна в одну по ланцюжку.
Рух трасою перекритий, рятувальники звільняють дорогу від розбитих автомобілів.
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